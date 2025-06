Sassari esplosione in palazzina per fuga di gas | estratto uomo vivo dalle macerie

Una drammatica esplosione in una palazzina di Sassari ha scosso la comunità questa mattina, quando i vigili del fuoco hanno estratto vivo un uomo dalle macerie della mansarda. Dopo aver domato le fiamme, i soccorritori hanno trovato il disperso nella cucina dell'appartamento, gravemente ferito. Le sue condizioni sono critiche e si attendono aggiornamenti sulle sue sorti, in un contesto di emergenza che ha messo in luce la vulnerabilità degli edifici in città.

Un uomo è stato trovato vivo sotto le macerie della mansarda esplosa stamattina al secondo piano di una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni, a Sassari. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, sono entrati nell'edificio e hanno trovato il corpo dell'uomo sotto le macerie, nella cucina dell'appartamento. Le sue condizioni sono gravissime per le ustioni e le contusioni riportate. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale. Secondo i primi riscontri l'esplosione è stata causata da una bombola del gas.

