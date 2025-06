Sassari esplosione devasta palazzina | 62enne grave vigili del fuoco salvi per un soffio

Una violenta esplosione ha devastato una palazzina a Sassari, lasciando un bilancio drammatico e scene di grande tensione. La fuga di gas presumibilmente all'origine del boato ha causato il crollo di una mansarda e il danneggiamento di due auto, mettendo in serio pericolo i residenti e i soccorritori. La bravura dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito, ma salvi per un soffio. Continua a leggere.

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, in una palazzina in via Principessa Maria. A causare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. Dopo lo scoppio è crollato il tetto di una mansarda, i pompieri intervenuti nei minuti precedenti alla deflagrazione hanno rischiato di essere travolti. Distrutte due auto in sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

