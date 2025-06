Sassari esplode palazzina di tre piani | un ferito gravissimo

Un’esplosione devastante a Sassari ha devastato una palazzina di tre piani, lasciando un ferito gravissimo. L’incidente si è verificato durante un intervento di controllo per un odore sospetto di gas, coinvolgendo i vigili del fuoco che hanno rischiato la vita nel tentativo di mettere in sicurezza l’edificio. Una tragedia che evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e disastro, e che richiede risposte rapide e decisive.

Lo scoppio è avvenuto mentre i vigili del fuoco, intervenuti per una segnalazione di un forte odore di gas, stavano ispezionando l'immobile: hanno rischiato a loro volta di restare travolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sassari, esplode palazzina di tre piani: un ferito gravissimo

Sassari, esplode palazzina di tre piani: un morto e feriti - Una tragica esplosione a Sassari scuote la città: una palazzina di tre piani è esplosa, causando un morto e feriti gravi.

Esplosione al sesto piano di una palazzina L’incendio a Guspini forse causato da una fuga di gas Vai su Facebook

