Nel mondo del calcio, le parole di Lotito risuonano come un equilibrio tra fermezza e fiducia. Ricordando il passato bancario di Sarri, la sua integrità e competenza, il presidente della Lazio rassicura tifosi e stakeholder sulla solidità economica del club, nonostante le recenti tensioni legate al blocco mercato. Una strategia che mira a rafforzare l’immagine di una società sana e affidabile, pronta a superare anche gli ostacoli più complessi.

“Sarri è carico. È una persona per bene e di qualità. Siamo entrambi abituati a onorare gli impegni presi. Tra l’altro, venendo dal mondo bancario, sa che la Lazio è una società sana solida”. Mai banale Claudio Lotito, presidente della Lazio. Nemmeno quando si parla del blocco mercato per il club biancoceleste per aver “sforato” i tre parametri della regola Noif che controlla i bilanci delle società sportive. Il patron del club romano non ci sta e – come riportato da Il Messaggero – dopo aver fornito la stramba spiegazione ha aggiunto: “Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha bisogno di capitali, né problemi di giocatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sarri lavorava in banca, sa che la Lazio è sana”: la stramba rassicurazione di Lotito dopo il blocco mercato

