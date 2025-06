Sarah Toscano Ermal Meta J-Ax e The Colors l' estate di stelle e shopping al Palmanova Village

L’estate a Palmanova Village si accende di magia con “Summer Nights”: negozi aperti fino a tardi, musica sotto le stelle e performance di artisti di calibro come Sarah Toscano, Ermal Meta, J Ax e The Colors. Un’occasione imperdibile per vivere momenti unici tra shopping, divertimento e emozioni. Preparati a lasciarti conquistare dal fascino della stagione più calda dell’anno: l’estate di stelle e shopping ti aspetta!

Estate fa rima con Summer Nights a Palmanova Village. Torna l’appuntamento più atteso della bella stagione con negozi aperti fino a tardi, ristoranti sotto le stelle, dj-set e sconti speciali negli oltre 90 negozi del Villaggio e soprattutto quattro artisti da non perdere pronti a regalare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: stelle - estate - palmanova - village

Cinema sotto le stelle e saldi estivi: a San Marino Outlet Experience l’estate è speciale - L’estate a San Marino Outlet Experience è un’esplosione di emozioni: tra cinema sotto le stelle e saldi estivi irresistibili, questa stagione promette divertimento e convenienza.

Non è un sogno, è l’estate che si avvera. Fino al 4 luglio ti aspetta Summer Première, un’anteprima di sconti estivi sul prezzo outlet riservata ai membri di Land of Fashion Club. Se non ne fai parte, iscriviti ora: https://club.landoffashion.it #PalmanovaVillage Vai su Facebook

Al Palmanova Village Sarah Toscano, Ermal Meta e J-Ax. Gran finale con The Kolors; Tornano a Palmanova gli eventi di “Estate di stelle” 2025; Torna Calici di Stelle, l’anteprima al Palmanova Village e gli appuntamenti.

Sarah Toscano, Ermal Meta, J-Ax e The Colors, l'estate di stelle e shopping al Palmanova Village - Torna l’appuntamento più atteso della bella stagione con negozi aperti fino a tardi, ristoranti sotto le stelle, dj- Si legge su udinetoday.it

Palmanova Village: shopping con le stelle (cadenti) - TURISMO.it - shopping friuli venezia giulia palmanova village estate 2015 Palmanova Village: shopping con le stelle (cadenti) A dilettare chi resta in città ci pensa la rassegna "Shopping sotto alle stelle" che, ... Lo riporta turismo.it