Sapete chi vince alla fine? Isola dei Famosi la ex concorrente si bilancia | lei un nome preciso

Chi vincerà questa edizione de L’Isola dei Famosi? Tra i sospetti, i flirt e le alleanze, una ex concorrente emerge come possibile favorita. Alessia Fabiani, con il suo atteggiamento distaccato e la consapevolezza acquisita, potrebbe avere una carta in più per conquistare il titolo. Ma chi si nasconde dietro le quinte di questa avventura? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e pronostici sulla possibile vincitrice.

Alessia Fabiani, una delle prime eliminate di questa edizione de L’Isola dei Famosi, guarda con distacco e consapevolezza la sua breve ma intensa avventura in Honduras. Un’esperienza che l’ha colpita profondamente, anche se il suo nome è finito più sui siti di gossip per i presunti flirt con Dino Giarrusso — poi smentiti — e per la discussa amicizia con Mario Adinolfi, che per ora resta soltanto un compagno di avventura. Sulle dinamiche interne al gruppo femminile, l’ex letterina ha ammesso: “Con le donne non ho legato. Mi sono rifugiata nella natura”. >> “Correte, c’è un incendio”. Appicca un rogo per attirare i vigili del fuoco, si apposta e spara contro la squadra: morti e feriti Nonostante la permanenza ridotta, Fabiani ha trovato nella spiritualità uno dei momenti più significativi del gioco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

