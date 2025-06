Santo Spirito stop al cantiere del waterfront per l' estate | il lungomare riapre ad auto e pedoni

Finalmente Santo Spirito torna a respirare: da giovedì 3 luglio, il lungomare si apre al traffico e ai pedoni, regalando una pausa estiva al cantiere del waterfront. La sospensione temporanea dei lavori permette a cittadini e visitatori di riappropriarsi di questo suggestivo angolo di città, promettendo un’estate all’insegna della libertà e del relax. Ma cosa prevede il piano del Comune? Scopriamolo insieme.

Da giovedì 3 luglio il lungomare di Santo Spirito sarà riaperto al transito delle auto e al passaggio dei pedoni. Il cantiere per la riqualificazione del waterfront, infatti, sarà temporaneamente sospeso per i mesi estivi, per poi riprendere a settembre. Nello specifico, spiega il Comune in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

