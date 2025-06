Sant’Egidio ecco la Rete civica solidale | al centro guardando a sinistra punta su pacifismo famiglia no al riarmo

Sant’Egidio si reinventa con la Rete Civica Solidale, un nuovo scenario politico che guarda a sinistra e si impegna per promuovere pacifismo e valori familiari. Questa iniziativa, presentata a Montecitorio, punta a colmare il vuoto del centro e ad ascoltare la voce di chi si oppone alle guerre e al riarmo. Un progetto ambizioso che potrebbe ridefinire il panorama politico italiano, valorizzando i principi di pace e solidarietà.

Il mondo che sta intorno a Sant’Egidio riprova ad organizzarsi come “Rete civica solidale”, nel tentativo di dare vita a un nuovo progetto politico che – da una parte – ricopra lo spazio di centro, dall’altra dia voce all’elettorato pacifista. A presentarlo lunedì pomeriggio a Montecitorio sono stati Paolo Ciani, segretario di Demos, eletto nelle liste del Pd, Marco Tarquinio, europarlamentare, eletto da indipendente nelle liste del Pd, oltre a due “campioni” di voti, come Angelo Chiorazzo, vice presidente della Basilicata (Basilicata Casa Comune) e Stefania Proietti, presidente dell’Umbria. Con loro anche Alberto Felice De Toni – sindaco Udine – presidente della Federazione Quadrifoglio (in collegamento) e Giuseppe Irace – segretario di Persone e Comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it