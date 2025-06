Sant’Angelo a Fasanella la Giunta istituisce la Comunità energetica innovabile

A Sant’Angelo a Fasanella nasce la Comunità Energetica Rinnovabile Valle del Fasanella: un progetto ambizioso e innovativo che unisce cittadini, imprese e istituzioni per affrontare le sfide della transizione ecologica. Con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e rafforzare il senso di comunità, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile. Un esempio di come l’impegno locale possa fare la differenza nel nostro territorio.

È stata costituita la Comunità energetica rinnovabile Valle del Fasanella. Un’iniziativa portata avanti dal Comune di Sant’Angelo a Fasanella, pensata per rispondere alle sfide della transizione ecologica, ridurre i costi energetici e rafforzare il senso di comunità in paese. Tra i soci, oltre al Comune, cittadini e imprese del territorio. L’associazione sarà presieduta da Roberto Falco; vicepresidente sarà Giuseppe Reina, consigliere Michele D’Urso. Ieri mattina, in aula consiliare, alla presenza del sindaco Bruno Tierno e degli amministratori Caterina La Bella, Luigi Marino e Gianni D’Urso, si è costituita ufficialmente la Comunità, un passo concreto verso un futuro più sostenibile per la comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it