Sant’Agostino sfuma Filippi Britos no al Comacchio

Nel calciomercato di Sant’Agostino, le trattative più chiacchierate sembrano sfumare all’ultimo istante. Filippi, ex attaccante di Argentana e Reno Sant’Alberto, ha scelto di rimanere al Sanpaimola invece di trasferirsi al Comacchio, mentre Britos ha optato per una società di serie D, lasciando la porta aperta a nuovi scenari. Gli arrivi per ora sono...

E’ sfumato a Sant’Agostino l’arrivo di Filippi, l’ex attaccante di Argentana e Reno Sant’Alberto; era allettato dal trasferirsi in ramarro, ma alla fine ha preferito il Sanpaimola. Dal club ramarro diverse uscite, andranno alla neo promossa Gallo infatti Lupusor e il giovanissimo attaccante Pasquini. Un rifiuto anche per la Comacchiese, è di Britos: l’ex ramarro ha preferito la proposta di una società di serie D. Gli arrivi per ora sono Mazzavillani (San Marino), Bottini (San Pietro in Vincoli) e Montanari (X Martiri), mentre hanno salutato la compagnia Noschese, il portiere Farinelli (Codigorese), Grassi, Vultaggio (Reno Sant’Alberto) e Fergnani, all’estero fino al prossimo anno per ragioni di studio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino, sfuma Filippi. Britos, no al Comacchio

