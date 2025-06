Santa Maria a Vico al via il Campo Estivo SMAV 2025 per bambini e ragazzi

Santa Maria a Vico dà il via a un’estate all’insegna del divertimento, della crescita e dell’inclusione con il Campo Estivo SMAV 2025. Un’opportunità unica per i bambini e i ragazzi tra i 3 e i 14 anni di vivere momenti indimenticabili in un ambiente sicuro e stimolante. Anche quest’anno, il progetto promuove l’integrazione e il supporto alle famiglie, offrendo un’estate ricca di scoperte e amicizie durature.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato inaugurato ufficialmente il Campo Estivo "SMAV 2025", presso il plesso scolastico "Giovanni XXIII, promosso dal Comune di Santa Maria a Vico e rivolto a 40 minori tra i 3 e i 14 anni, con particolare attenzione ai figli di genitori separati o divorziati. Il progetto è stato affidato alla Cooperativa Sociale Amira, che curerà la gestione delle attività educative e ricreative per l'intero mese di luglio. " Anche quest'anno abbiamo scelto di riproporre il nostro campo estivo, un progetto che ci regala sempre grandi soddisfazioni e preziosi momenti di condivisione.

