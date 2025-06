Sanremo 2027 la Rai cambia città e pensa a un Festival itinerante

Sanremo, simbolo della musica italiana, potrebbe presto cambiare volto e location: si prospetta un Festival itinerante, capace di portare le emozioni ovunque nel Paese. Un’idea audace che sfida le tradizioni e apre nuove frontiere per il prestigioso evento. Ma la domanda rimane: la Rai continuerà a essere protagonista di questa evoluzione? Eppure, in un panorama in continua trasformazione, solo il tempo potrà dirci se Sanremo 2027 sarà ancora il cuore pulsante della musica italiana o un ricordo di ieri.

Ci sarĂ ancora la Rai nel futuro del Festival di Sanremo? Stando alle condizioni attuali, verrebbe da rispondere con un secco “no”. Le cose possono di certo cambiare ma la rottura venutasi a creare mesi fa sembra avviarsi verso un doloroso stato insanabile. Ecco, dunque, l’idea proveniente da viale Mazzini: una kermesse itinerante. Sanremo itinerante. Sanremo è il festival della canzone italiana e allora perchĂ© non sfruttare la kermesse per evidenziare tutte le bellezze del Paese? Nei piani alti della Rai se ne sta discutendo, considerando la rottura tra la rete pubblica e il Comune. Un cambio di rotta decisamente traumatico per pubblico e sponsor ma la deriva pare offrire poche alternative. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo 2027, la Rai cambia cittĂ e pensa a un Festival itinerante

