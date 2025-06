Sané lascia il Bayern e il Mondiale per Club da domani è un giocatore del Galatasaray

Leroy Sané lascia il Bayern Monaco e il Mondiale per Club per abbracciare una nuova avventura con il Galatasaray. Un cambio di maglia che scuote il calciomercato liquido, dove i trasferimenti sono all’ordine del giorno. Ma ciò che sorprende è la sua assenza dal quarto di finale tra Bayern e PSG: nessin infortunio o squalifica, eppure Leroy non scenderà in campo. La ragione? Un motivo tanto sorprendente quanto...

Tu chiamalo, se vuoi, calciomercato liquido. Si comincia il torneo con una squadra e poi si saluta e addio. Non né infortunato né squalificato, ma Leroy Sané non potrà partecipare alla partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club tra il "suo" Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain (sabato ore 18). Il motivo è abbastanza particolare, ma anche molto semplice: il contratto di Sané col club bavarese scade oggi e da domani sarà un nuovo calciatore del Galatasaray con cui ha siglato un accordo triennale.

In questa notizia si parla di: sané - club - bayern - mondiale

Sané è un nuovo giocatore del Galatasaray: i dettagli del contratto. "E' il club più importante di Turchia" - Il Galatasaray, il club più prestigioso della Turchia, accoglie con entusiasmo un nuovo talento: Leroy Sané.

