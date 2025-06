Sancho Juventus saranno giorni roventi | si cerca la quadra economica con il giocatore Tutte le ultimissime sull’affare

Sancho-Juventus: giorni caldi e decisivi sono all’orizzonte. La trattativa per portare l’esterno del Manchester United in bianconero si fa sempre più intensa, con le parti impegnate a trovare la quadra economica. La sfida tra club e giocatore entra nel vivo, promettendo colpi di scena e aggiornamenti continui. Rimanete sintonizzati: le prossime ore saranno decisive per il futuro di Sancho alla Juventus.

Sancho Juventus, saranno giorni roventi: si cerca la quadra economica con il giocatore del Manchester United. Tutte le ultimissime sull’affare. Tra i principali obiettivi del calciomercato Juventus per questa sessione estiva c’è anche Jadon Sancho, esterno d’attacco reduce dalla stagione in prestito al Chelsea e rientrato formalmente al Manchester United. Come riportato da Tuttosport saranno giorni roventi su questo fronte, con la dirigenza che cercherà di smussare le pretese per quanto riguarda l’ ingaggio del calciatore. Dal punto di vista del cartellino l’affare non sarebbe un problema. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, saranno giorni roventi: si cerca la quadra economica con il giocatore. Tutte le ultimissime sull’affare

