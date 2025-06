Sanchez Cerdan in carcere | tangenti socialiste Spagna nel caos

Il panorama politico spagnolo si agita ancora una volta, scuotendo le fondamenta del PSOE con un terremoto giudiziario. Santos Cerdan, ex numero 3 del partito e figura chiave nel recente scandalo di tangenti, si trova ora dietro le sbarre, sospettato di aver orchestrato un giro illecito che coinvolge nomi di spicco come Josè Luis Abalos. Una crisi che mette a dura prova l’immagine del governo e il suo impegno nella lotta alla corruzione.

Un altro colpo durissimo per Pedro Sanchez, premier di Spagna e leader socialista. La procura spagnola ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Santos Cerdan, ex numero 3 del Psoe, indagato perchĂ© sospettato di aver gestito un presunto giro di tangenti in cui sarebbero stati coinvolti anche il suo precedessore nonchĂ© ex ministro dei Trasporti spagnolo Josè Luis Abalos e l'ex consigliere Koldo Garcia. Ne dĂ notizia la radio tv pubblica spagnola Rtve. Secondo la procura la richiesta della detenzione preventiva è motivata dai rischi di distruzione delle prove e di fuga. La custodia cautelare in carcere non era stata chiesta nĂ© per Abalos nĂ© per Garcia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sanchez, "Cerdan in carcere": tangenti socialiste, Spagna nel caos

