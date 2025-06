San Vito di Cadore imbiancata da polvere bianca | nuove frane sulla Croda Marcora nelle Dolomiti

San Vito di Cadore si è risvegliata avvolta da un’imbiancata insolita, frutto di una frana notturna sulla Croda Marcora nelle Dolomiti. Il pulviscolo, portato dal vento, ha raggiunto anche Cortina d’Ampezzo, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente la stabilità del territorio. La natura, ancora una volta, ci ricorda la sua forza, e la comunità si mobilita per affrontare questa sfida, dimostrando resilienza e solidarietà.

San Vito di Cadore si è svegliata coperta da un fitto strato di polvere bianca causata da una frana notturna sulla Croda Marcora, nelle Dolomiti bellunesi. Il pulviscolo, trasportato dal vento, ha raggiunto anche Cortina d’Ampezzo, mentre il paese resta sotto osservazione dopo un ulteriore crollo avvenuto lunedì 30 giugno. Non si segnalano danni né feriti, ma la situazione resta critica e sotto costante monitoraggio da parte delle autorità e dei geologi, anche in vista della riunione in Prefettura a Belluno. 🔗 Leggi su Fanpage.it