San Mauro Pascoli Forza Italia | Sicurezza serve un cambio di passo Investire sulla videosorveglianza

San Mauro Pascoli ha bisogno di un nuovo slancio per garantire ai cittadini la sicurezza che meritano. I recenti fatti di cronaca ci ricordano quanto sia urgente investire nella videosorveglianza, uno strumento chiave per prevenire e contrastare la criminalità . È giunto il momento di cambiare passo e mettere al primo posto la tutela della nostra comunità , affinché tutti possano vivere in un ambiente più sicuro e sereno. Solo così potremo costruire un futuro più stabile e protetto.

"I recenti fatti di cronaca ci costringono ad una severa riflessione nei sul tema sicurezza. A San Mauro Pascoli da troppo tempo si parla di videosorveglianza, ma senza sviluppi nella realtà . E' chiaro che non è stato e non è un tema prioritario per le amministrazioni che si sono succedute negli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

