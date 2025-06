San Lorenzo un palazzo bombardato diventerà una struttura ricettiva

San Lorenzo, il cuore pulsante di Roma, si trasforma di nuovo: un palazzo bombardato sta per rinascere come struttura ricettiva. Quegli spazi vuoti, testimoni silenziosi della guerra, stanno finalmente trovando nuova vita. In soli sei mesi, un sito di distruzione si trasformerà in un punto di riferimento per chi cerca un soggiorno autentico e accogliente. È un simbolo di rinascita e speranza: il passato dialoga con il presente per plasmare il futuro.

C'erano una volta i "vuoti" di San Lorenzo. Quegli spazi lasciati liberi dai palazzi bombardati e distrutti dagli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma adesso, pian piano, non ci sono più. Uno di questi, infatti, entro sei mesi diventerà una struttura ricettiva a medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

