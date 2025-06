San Lorenzo Blues Festival

Preparati a vivere una serata all’insegna del ritmo e delle emozioni al San Lorenzo Blues Festival, giunto alla sua 11esima edizione. Venerdì 4 luglio 2025, i Giardini pubblici di Piazzale del Verano a Roma si trasformeranno nel palcoscenico perfetto per le migliori band blues del panorama musicale. Un evento imperdibile, con ingresso libero, che celebra la passione per il blues e la musica dal vivo in un’atmosfera coinvolgente e autentica. Non mancare!

SAN LORENZO BLUES FESTIVAL -11esima Edizione- Venerdì 4 Luglio 2025 ore 20,30 presso "San Lorenzo Festival" - Giardini pubblici di Piazzale del Verano (quartiere San Lorenzo) - Roma. Ingresso libero. Il S.LORENZO BLUES FESTIVAL è il Festival dedicato alle migliori band blues che gravitano nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

