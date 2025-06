San Gennaro è anche a Lucca il gruppo Forza Napoli Toscana in pellegrinaggio per lo scudetto

San Gennaro è ovunque, anche a Lucca, dove il gruppo Forza Napoli Toscana si appresta a vivere un pellegrinaggio speciale in vista dello scudetto. Il loro mantra “Nun succere, ma si succere…” risuona tra i cuori di milioni di tifosi azzurri sparsi nel mondo, simbolo di speranza e passione condivisa. Un'eco collettiva che unisce città, persone e sogni, alimentando la fede nel trionfo…

Il mantra “Nun succere, ma si succere.”. Decine di volte, durante il campionato, gli amici del gruppo toscano “Forza Napoli” hanno pronunciato (o anche solo pensato) quella frase. E come loro i milioni e milioni di tifosi azzurri in giro per il mondo. Si è materializzato così un anelito collettivo. Un anelito che gli amici di Firenze, Prato, Pistoia, Siena, hanno fin da subito indirizzato in questa piccolissima frazione di Capannori, un comune interno della provincia di Lucca. Un borgo medievale, ricchissimo di arte e di storia, ma soprattutto intriso di Napoli e dei Napoletani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - San Gennaro è anche a Lucca, il gruppo Forza Napoli Toscana in pellegrinaggio per lo scudetto

In questa notizia si parla di: gruppo - forza - napoli - gennaro

Congresso nazionale Forza Italia Giovani, Milia: "Gruppo Calabria protagonista" - Il Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, tenutosi ieri a Roma, segna un momento cruciale per la politica giovanile italiana.

San Gennaro è anche a Lucca, il gruppo Forza Napoli Toscana in pellegrinaggio per lo scudetto; I calciatori del Napoli dal Papa: ci ha ricordato che la forza è nel gruppo; Comunicati stampa della Giunta e del Consiglio.

San Gennaro è anche a Lucca, il gruppo Forza Napoli Toscana in pellegrinaggio per lo scudetto - A Capannori l'unica chiesa, al di fuori della provincia di Napoli, intestata a San Gennaro. Segnala ilnapolista.it

Di Gennaro: "Ho giocato con Milinkovic Savic e ora lo rivedo in questo calciatore del Napoli" - MSN - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Di Gennaro, ex calciatore di Milan e Lazio. Si legge su msn.com