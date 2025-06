Sampdoria nodo Pedrola | richiesta al Barcellona per posticipare le rate

L'Estanis Pedrola continua a essere un punto focale per la Sampdoria, tra sfide tecniche e questioni economiche ancora da risolvere. La società blucerchiata ha fatto un passo importante chiedendo al Barcellona di posticipare di un anno le rate del contratto, sperando di alleggerire la pressione finanziaria. Una strategia che potrebbe influenzare il futuro del giovane talento e la pianificazione della squadra. Resta da vedere come evolverà questa trattativa cruciale.

2025-06-30 10:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Lorenzo Montaldo 30 giu 2025, 12:00 Ultimi aggiornamenti: 30 giu 2025, 12:00 Estanis Pedrola torna al centro delle valutazioni in casa Sampdoria, tra incognite tecniche e nodi economici ancora irrisolti. Sul fronte contrattuale, la società blucerchiata ha provato a rinegoziare le condizioni con il Barcellona: Manfredi ha avanzato la richiesta di posticipare di un anno la prossima rata da un milione di euro, inizialmente prevista per luglio 2025, chiedendo di spostarla al 2026. Anche la terza e ultima rata, con la stessa cifra e scadenza nel 2026, è stata oggetto di una richiesta di rinvio al 2027. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

