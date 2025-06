Sampdoria Foti favorito per la panchina | superato De Rossi

un’esperienza internazionale che possa portare nuova linfa alla squadra. Salvatore Foti si affaccia come la scelta ideale per rilanciare la Sampdoria, puntando su un profilo energico e ambizioso che possa scrivere un nuovo capitolo di successi. La decisione definitiva si avvicina, e i tifosi attendono con entusiasmo il nome del nuovo allenatore che guiderà i blucerchiati verso una stagione di rinascita.

Salvatore Foti è il profilo che sta prendendo sempre più quota per guidare la Sampdoria nella prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex vice di José Mourinho – prima alla Roma e poi al Fenerbahce – è diventato il candidato preferito del presidente Matteo Manfredi e del direttore sportivo Andrea Mancini. L'intenzione è quella di affidarsi a un tecnico giovane, con energia e motivazioni forti, ma al tempo stesso dotato di una preparazione tecnica solida, costruita attraverso l'apprendistato accanto a uno dei più grandi allenatori degli ultimi vent'anni.

Sampdoria, oltre a Cassano anche Giampaolo e Foti al Ferraris per il playout. E quelle voci sugli allenatori... - Al Ferraris, domenica sera, si è scritta un’altra pagina di passione e tensione tra Sampdoria e Salernitana, in una sfida fondamentale per la salvezza.

