Sampdoria a caccia dell’allenatore | perde quota la pista De Rossi

La Sampdoria, alle prese con una stagione difficile e rischiosa, sta cercando di risollevarsi affidandosi a un nuovo allenatore. Mentre la pista De Rossi perde quota, il club si concentra sul futuro, consapevole che la salvezza e la rinascita in Serie A sono obiettivi imprescindibili per onorare la sua storia gloriosa. Le tante difficoltà ...

Una stagione complicata, per usare un eufemismo, è stata tenuta in piedi solamente ai playout, raggiunti grazie al fallimento del Brescia. Nell’ultima occasione per restare in Serie B, la Sampdoria ha salvato la sua annata, superando la Salernitana e costringendola ad una doppia retrocessione consecutiva. Per la storia del club blucerchiato, servirà al più presto risalire dal campionato cadetto, tornando in Serie A. Le tante difficoltà affrontate negli ultimi anni andranno quindi dimenticate, per provare a lasciare spazio ad una risalita che la Sampdoria proverà a mettere in atto già dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sampdoria a caccia dell’allenatore: perde quota la pista De Rossi

In questa notizia si parla di: sampdoria - caccia - allenatore - perde

Sampdoria, caccia al nuovo allenatore: De Rossi in pole - La Sampdoria si prepara a voltare pagina, con il mercato delle panchine in fermento e il sogno di rilanciarsi in Serie A ancora vivo.

Il Rimini perde il direttore generale. Geria è pronto a fare la valigia; Sampdoria, è caos totale! Caccia il secondo allenatore, richiama Lupi e perde anche il derby; Serie B, Frosinone e Palermo senza via d’uscita. Pisa-Sampdoria vale tanto.

Calciomercato Sampdoria – Salvezza e poi caccia al post Evani: 5 i nomi - MSN - La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di ... Come scrive msn.com

Sampdoria: Mancini potrebbe tornare ma non come allenatore - L’allenatore ex Spal, infatti, ha ottenuto 15 punti in 16 partite scendendo in terzultima posizione, alimentando gli spettri di una retrocessione che sarebbe storica. Si legge su gianlucadimarzio.com