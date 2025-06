Salute la nuova app sanitaria di Kim | così si curano e si allenano i nordcoreani

Salute, la nuova app sanitaria di Kim, sta rivoluzionando il modo in cui i nordcoreani si prendono cura di sé. Con funzionalità innovative come la consegna online di farmaci e consultazioni mediche a distanza, questa applicazione rappresenta un passo avanti nel sistema sanitario del paese. Ma cosa nasconde davvero? Scopriamo insieme come questa tecnologia sta plasmando il futuro della salute in Corea del Nord.

Si chiama “??”, traducibile in italiano come “ Salute “, ed è la recentissima applicazione per smartphone appena sviluppata dalla Corea del Nord per potenziare il proprio sistema sanitario. Il ministero della Salute di Pyongyang l’ha lanciata presentandola come un servizio tecnologico in grado di facilitare la consegna online di farmaci e dispositivi medici. L’app fa in realtà molto altro. Cosa? Consente ai pazienti di consultare i medici senza bisogno di recarsi in ospedale o anche di accedere ad un database di domande e risposte mediche comuni, utili per capire cosa fare in determinate circostanze. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Salute”, la nuova app sanitaria di Kim: così si curano (e si allenano) i nordcoreani

