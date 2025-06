Salute arte come ‘cura’ | mostra permanente al Policlinico Sant’Andrea di Roma

L’arte può essere molto più di un semplice piacere estetico: può diventare un potente strumento di cura e rinascita. È questa la filosofia di 'Curarte', la mostra permanente al Policlinico Sant’Andrea di Roma, che unisce le opere di nove talentuosi artisti per promuovere benessere e guarigione. Un progetto innovativo che trasforma la medicina in arte e l’arte in terapia, offrendo un nuovo orizzonte di speranza e conforto ai pazienti.

(Adnkronos) – L’arte come strumento di cura, benessere e rinascita personale. Questo il messaggio di 'Curarte', la mostra d’arte permanente che sarà inaugurata oggi pomeriggio all’interno del reparto di Medicina Nucleare realizzata dall'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, azienda pubblica di alta specializzazione della Regione Lazio e policlinico integrato con Sapienza Università di Roma. Nove artisti di arte . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: arte - cura - salute - mostra

Tessil’Arte, Festival nazionale del fatto a mano con cura - Dal 6 all’8 giugno 2025, Castelnuovo di Porto, uno dei Borghi più belli d’Italia, ospita la prima edizione di Tessil’Arte, il festival nazionale dedicato alle arti tessili e alla cultura del “fatto a mano con cura”.

Prosegue fino a sabato 26 luglio Vie di fuga, la mostra a cura di Daniela Rosi e Tea Taramino che si snoda tra gli spazi della Galleria Gliacrobati (via ornato 4, #TORINO) e di FLASHBACK_L'Arte è tutta Contemporanea_ Habitat presso il Padiglione A / PARI – Vai su Facebook

Salute, arte come 'cura': mostra permanente al Policlinico Sant'Andrea di Roma; Vulnerabile: una mostra di arte outsider e salute mentale alla Grande Chapelle Saint-Louis; Giubileo 2025, a Macerata l’arte sacra e contemporanea di Matisse. Presentata in Regione la mostra di Palazzo Ricci.

Salute, arte come 'cura': mostra permanente al Policlinico Sant'Andrea di Roma - Questo il messaggio di 'Curarte', la mostra d’arte permanente che sarà ... Da adnkronos.com

Casa di salute e di...arte: mostra di pittura "30x30" - e la Casa di Salute Verona, che ospiterà periodicamente opere degli allievi dell'Accademia nella sua sala d'attesa. Scrive veronasera.it