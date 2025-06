Saluta Kirwan resta in piedi la pista Papu Cessione del club? La società sceglie il silenzio

In un contesto di grande fermento e incertezza, la posizione ufficiale della società resta ferma nel silenzio, lasciando spazio alle speculazioni e alle voci di mercato. Mentre le offerte continuano a fioccare, il club preferisce mantenere il riserbo, anche di fronte alle recenti notizie sul possibile manager interessato. In questa fase, la chiarezza diventa fondamentale per comprendere qualunque evoluzione futura.

Di offerte ce ne sono sempre state e ce ne saranno, non è una novità. E per questo la società ha deciso che sull'argomento non vuole commentare nulla, neppure all'indomani di ciò che è stato reso noto dal Corriere del Veneto in un articolo in cui si fa l'identikit del manager interessato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

