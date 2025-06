Salle approva mozione sullo Stato della Palestina il Pd pescarese | Gli altri comuni seguano l' esempio

La federazione del Pd di Pescara applaude alla storica approvazione della mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Comune di Salle, un gesto di grande umanità e solidarietà. La segretaria provinciale Carmen Ranalli invita tutti i comuni a seguire questo esempio, affinché si rafforzi un fronte di impegno civile e politico. È ora di fare sentire la voce di pace e giustizia in tutto il territorio.

