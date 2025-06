Salgono l’inflazione e la pressione fiscale la realtà smonta ancora i record inesistenti di Giorgia

In un quadro di crescente inflazione e pressione fiscale, i dati Istat smentiscono le illusioni di una ripresa facile. Mentre il governo esulta per lievi segnali di crescita nei primi tre mesi dell’anno, la realtà mostra come questi piccoli progressi siano inghiottiti dall’aumento dei prezzi e delle tasse. La verità è che, tra dati contrastanti e aspettative deluse, il cammino verso una vera ripresa resta ancora tutto da tracciare…

Dai dati Istat sono arrivati una gragnola di dati contrastanti da leggere con cura. Si fa presto a cantare vittoria e ad attivare la grancassa della propaganda di governo sulla modesta crescita dei redditi e dei consumi nei primi tre mesi dell’anno. In realtà questi lievi aumenti vengono rosicchiati dall’aumento dei prezzi e dall’inasprimento della pressione fiscale, ovvero dall’aumento delle tasse. Salgono consumi e reddito assieme ai prezzi e alle tasse. Nel primo trimestre dell’anno il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è salito dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,2% e il potere d’acquisto dello 0,9%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salgono l’inflazione e la pressione fiscale, la realtà smonta ancora i record inesistenti di Giorgia

In questa notizia si parla di: salgono - pressione - fiscale - realtà

Evasione, la Corte dei Conti svela il bluff dietro i "risultati migliori della storia" vantati da Meloni "risultati migliori della storia" vantati da Meloni propaganda&realtà - Più entrate solo dai controlli automatizzati su errori o omissioni nei versamenti, ma gli accertam Vai su Facebook

Salgono l'inflazione e la pressione fiscale, la realtà smonta ancora i record inesistenti di Giorgia; Irpef: l’aliquota scende ma le tasse per il ceto medio salgono?; Irpef sui ceti medi, il MEF si difende: L'imposta non cresce.