Salgono a 4 i pescatori dispersi in mare | ricerche estese anche alla Calabria

La scomparsa dei quattro pescatori, tra i 60 e i 70 anni, ha suscitato grande preoccupazione in tutta Italia. Le ricerche, estese anche alla Calabria, continuano senza sosta da oltre 24 ore, mentre le speranze di ritrovarli sono ancora vive. √ą un‚Äôemergenza che tocca il cuore di una comunit√†. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo per questi uomini coraggiosi e per le loro famiglie.

Sono¬†dispersi, da pi√Ļ di 24 ore, i pescatori¬†tra i 60 e i 70 anni, usciti¬†ieri¬† - 29 giugno - in mare, partendo¬†dal molo Santa Lucia¬†a Taranto¬†a bordo di una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Salgono a 4 i pescatori dispersi in mare: ricerche estese anche alla Calabria

In questa notizia si parla di: mare - salgono - pescatori - dispersi

Pescatori dispersi in mare: le ricerche si estendono anche alla Calabria; Civitanova Marche, affonda nave di pescatori: morti e dispersi.

Dispersi in mare: le ricerche si estendono anche al litorale jonico lucano - Si sono estese anche alla fascia costiera lucana le ricerche dei tre uomini dispersi a Taranto da ieri mattina dopo ... Segnala rainews.it

Dispersi in mare due pescatori istriani, allarme nell'alto Adriatico - Il Gazzettino - Dispersi in mare due pescatori istriani, allarme nell'alto Adriatico Trovata un'imbarcazione in acque internazionali inclinata su un fianco . Secondo ilgazzettino.it