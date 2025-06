Salerno violenta lite in un locale a Largo Campo | 36enne colpito alla testa con uno sgabello

Una serata di divertimento si è trasformata in scena di violenza nel cuore della movida salernitana. In Piazza Sedile del Campo, all’interno dell’“Antica Birraria”, un episodio improvviso ha visto un 36enne rumeno colpito alla testa con uno sgabello durante una lite degenerata. La questura è immediatamente intervenuta per chiarire i fatti. L’aggressore è stato...

Tensione sabato sera nel cuore della movida salernitana. In Piazza Sedile del Campo, all’interno del locale “Antica Birraria”, una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in violenza. Un uomo ha colpito alle spalle, con uno sgabello, un cittadino rumeno di 36 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, supportati dalla Squadra Mobile, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’aggressore è stato denunciato per lesioni gravi. Entrambi i protagonisti della vicenda risultano avere precedenti legati a reati di droga. La vittima, che ha riportato una frattura cranica, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Salerno, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, violenta lite in un locale a Largo Campo: 36enne colpito alla testa con uno sgabello

In questa notizia si parla di: salerno - lite - locale - campo

Colpito con uno sgabello in testa durante una lite, 36enne grave a Salerno. Denunciato l’aggressore - Una violenta lite a Salerno si è conclusa con un grave episodio di aggressione: un uomo di 36 anni è stato colpito con uno sgabello in testa, ora ricoverato in prognosi riservata.

“IL CANE NON PUÒ STARE IN SPIAGGIA”, SCOPPIA LITE TRA BAGNANTI: 36ENNE IN OSPEDALE NEL SALERNITANO Quel cane, lì, non avrebbe potuto starci: la sua presenza contravveniva ad una ordinanza comunale che vieta l'accesso degli Vai su Facebook

Lite in un locale a Largo Campo, straniero colpito con sgabello: denunciato un uomo; Colpito con uno sgabello in testa durante una lite, 36enne grave a Salerno. Denunciato l'aggressore; Salerno, aggressione in piazza: denunciato un uomo.

Salerno, rissa per una ragazza contesa: giovane in prognosi riservata - Una violenta lite è scoppiata in piazza Sedile del Campo nella notte tra sabato e domenica: a farne maggiormente le spese è stato un ragazzo romeno, colpito alla testa con uno ... ilmattino.it scrive

Colpito con uno sgabello in testa durante una lite, 36enne grave a Salerno. Denunciato l’aggressore - i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno sono intervenuti nel bar "Antica Birraria" in piazza Sedili di Campo, dove era stata segnalata una violenta ... Come scrive fanpage.it