Salernitana scelta fatta | Giuseppe Raffaele sarà il nuovo allenatore con lui 2 calciatori da Cerignola

La Salernitana accelera il suo progetto di rilancio: dopo aver ufficializzato Daniele Faggiano come nuovo direttore sportivo, il club granata annuncia con entusiasmo Giuseppe Raffaele come nuovo allenatore per la stagione 2025/2026. Con lui in panchina, si punta a rinforzare anche la rosa, includendo due talentuosi giocatori provenienti da Cerignola. È l’inizio di un nuovo capitolo, all’insegna di ambizione e rinnovamento.

Il club granata accelera dopo l’ingaggio del ds Faggiano. Dopo la nomina ufficiale del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, presentato nel pomeriggio del 30 giugno allo stadio Arechi, la Salernitana si prepara a voltare definitivamente pagina anche in panchina. Raffaele risolve con il Cerignola, firmerà un biennale. Il nome scelto per guidare la squadra nella stagione 20252026 è quello di Giuseppe Raffaele (nome dato in pole position una settimana fa da Notizie Audaci), attuale tecnico dell’Audace Cerignola, legato al club pugliese da un contratto in scadenza nel 2026. Proprio per questo, nelle prossime ore è previsto un incontro tra le parti per definire la risoluzione consensuale del rapporto per poi ufficializzare l’impegno con il club granata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana, scelta fatta: Giuseppe Raffaele sarà il nuovo allenatore, con lui 2 calciatori da Cerignola

salernitana - raffaele - cerignola

Salernitana. Il d.s. Faggiano in città , firmerà un contratto biennale con il club granata. Ad inizio settimana la scelta del nuovo allenatore, tra gli obiettivi c'è anche Giuseppe Raffaele, nella scorsa stagione alla guida del Cerignola. Vai su Facebook

