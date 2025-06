Salernitana motivazioni Tfn | ‘Decisione Bedin legittima’ Frosinone e Samp | ‘Rinvio per garantire regolarità’

Il Tribunale Federale Nazionale ha ufficialmente respinto il ricorso della US Salernitana 1919, confermando la legittimità delle decisioni della Lega Serie B riguardo al rinvio e alla riprogrammazione dei playout. La società granata contestava tali provvedimenti, sostenendo un'alterazione della competizione. La vicenda si inserisce in un contesto di grande tensione e motivazioni forti, che influenzano il destino di una squadra storica. La questione rimane aperta, con riflessi importanti sul futuro del calcio italiano.

Pubblicate le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che il 19 giugno ha respinto il ricorso presentato dalla US Salernitana 1919 avverso i comunicati ufficiali n. 211 e n. 224 della Lega Serie B, relativi al rinvio e alla successiva riprogrammazione dei playout del campionato cadetto. La società granata contestava la legittimità del provvedimento, lamentando un’alterazione della competizione. Le accuse della Salernitana: potere esercitato illegittimamente dal presidente della Lega. Nel ricorso, la Salernitana ha sostenuto che il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, abbia agito in difetto di potere, rinviando le gare previste per il 19 e 26 maggio senza una previa deliberazione assembleare, e in assenza di un deferimento formale nei confronti del Brescia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana, motivazioni Tfn: ‘Decisione Bedin legittima’, Frosinone e Samp: ‘Rinvio per garantire regolarità’

