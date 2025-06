Salento scontro fra due auto | gravissimi coppia di turisti e una trentenne Feriti quattro bambini

Un grave incidente si è verificato nel cuore del Salento, sulla provinciale 91 tra Pescoluse e Torre Pali, coinvolgendo due auto e lasciando dietro di sé scene di forte impatto. La tragedia ha visto una coppia di turisti e una trentenne feriti gravemente, mentre quattro bambini sono stati ricoverati in condizioni stabili. Un evento che scuote la comunità, sottolineando l'importanza della sicurezza sulle strade e lasciando un senso di preoccupazione tra i residenti e i visitatori.

L’incidente poco dopo le 13 sulla provinciale 91, litoranea che collega le marine di Pescoluse con Torre Pali: coinvolti un Doblò e una Ford Focus C-Max. I bambini di 7, 6, 4 anni e 11 mesi, sono ricoverati ma non in pericolo di vita, preoccupazione invece per i genitori. 🔗 Leggi su Repubblica.it