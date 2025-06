Sale il potere d’acquisto delle famiglie Ma l’inflazione rialza la testa | consumi al palo

In un’Italia in crescita, il potere d’acquisto delle famiglie aumenta, ma i consumi faticano a decollare. Tra segnali di ripresa e persistente inflazione, le spese quotidiane restano sottotono, riflettendo un clima di cautela diffuso. La domanda che emerge è: come influirà questa dinamica sulla nostra economia futura?

Roma, 30 giugno 2025 – Cresce il potere d’acquisto delle famiglie italiane, aumenta il reddito, ma i consumi non decollano. Il primo trimestre del 2025 restituisce l’immagine di un’Italia che guadagna di più, ma spende con cautela. A dominare è un clima di prudenza, specchio di un’inflazione che non molla — soprattutto nel carrello della spesa — e di un contesto economico che continua a mandare segnali contrastanti. Secondo l’Istat, tra gennaio e marzo il reddito disponibile è aumentato dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali è salita solo dell’1,2%. Il risultato? Cresce la propensione al risparmio, che si attesta al 9,3% (+0,6 punti percentuali), su livelli relativamente alti rispetto alla media degli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sale il potere d’acquisto delle famiglie. Ma l’inflazione rialza la testa: consumi al palo

