Saldi estivi al via anche in Sicilia quanto spenderemo dal 5 luglio per le occasioni imperdibili

Preparati a fare il pieno di offerte imperdibili: i saldi estivi 2025 sono alle porte, con l’avvio in Sicilia e in molte altre regioni italiane il 5 luglio. Con due mesi di occasioni da non perdere, è il momento ideale per rinnovare il guardaroba e risparmiare sui tuoi acquisti preferiti. Ma quanto spenderemo? Scopriamolo insieme!

Conto alla rovescia quasi terminato per l'inizio dei saldi estivi 2025. La maggior parte delle regioni italiane, inclusa la Sicilia, darà il via alla stagione degli sconti il prossimo sabato 5 luglio, con sessanta giorni di tempo per approfittare delle occasioni. Quanto spenderanno gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

