Sagra di Bosco Chiesanuova

Nel cuore verde della Lessinia, la Sagra di Bosco Chiesanuova 2025 promette tre giorni di festa, sapori autentici e allegria contagiosa dal 4 al 6 luglio. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali, ascoltare buona musica e gustare specialità montane circondati dalla magia della natura. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, perfetta per tutta la famiglia, in un’atmosfera fresca e accogliente che solo la montagna sa regalare.

