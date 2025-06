Sagra del pesce spada | degustazioni a Venetico Marina

Preparati a vivere un'esperienza culinaria indimenticabile alla Sagra del Pesce Spada di Venetico Marina! Sabato 5 luglio alle 20, il lungomare si trasforma nel paradiso dei sapori, con degustazioni di piatti preparati con il pregiato pesce spada. Un evento da non perdere per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni marinare: vieni a scoprire il vero gusto del mare!

Pronti a farvi conquistare da piatti unici a base di pesce? Appuntamento sabato 5 luglio alle ore 20 su lungomare di Venetico Marina. Previste degustazioni a abse di pesce spada. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: pesce - spada - degustazioni - venetico

Mercurio oltre i limiti: ritirate confezioni di pesce spada in tre punti vendita Iper. Quali sono - È scattato il ritiro di confezioni di pesce spada speziato aromatizzato in tre punti vendita Iper nel Milanese, a causa della presenza di mercurio oltre i limiti di legge.

Novità di gusto che si annuncia in maniera speciale per i primi giorni del prossimo mese. A Venetico Marina debutta la sagra del pesce spada sul lungomare sabato 5 luglio, con degustazioni a base del pesce tanto gradito da grandi e piccoli e tanta animazion Vai su Facebook

Sagra del pesce spada: degustazioni a Venetico Marina il 5 luglio 2025; Agosto è tempo di sagre: ecco dove trovarle in provincia di Reggio Calabria; Venetico, debutta la sagra del pesce spada sul lungomare sabato 5 luglio.

Pesce Spada Cotto - MSN - Il pesce spada cotto si rivela essere una scelta nutrizionale eccellente per chiunque cerchi di includere una fonte ricca di proteine con un moderato contenuto di grassi nella propria dieta. Come scrive msn.com

Over, pesce spada: tutte le ricette più gustose - il Giornale - Per una degustazione ottimale del pesce spada è fondamentale acquistarlo fresco, con un occhio alla provenienza e alla tipologia di pesca, anche per quello surgelato. Si legge su ilgiornale.it