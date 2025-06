Sagra del Pesce Azzurro al Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna con serate musicali

Preparati a vivere un weekend di gusto e musica alla Sagra del Pesce Azzurro al Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna! Dal 4 al 6 luglio, sapori autentici e serate musicali accompagneranno questa festa dedicata alle delizie del mare. Con un menu fisso ricco di piatti a base di acciughe, la kermesse promette di deliziare tutti i sensi. Non perdere l’occasione di assaporare il meglio del pescato locale e divertirti in compagnia!

Il Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna (via Campodonico 58) in collaborazione con il Comune di Lavagna organizza la 7^ Sagra del Pesce Azzurro, da venerdì 4 a domenica 6 luglio. Menù fisso con: bagnun di acciughe, acciughe fritte, tortino di acciughe, dolce, vino e acqua (27,50 euro). Menù dedicato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: lavagna - sagra - pesce - azzurro

SAGRA DEL PESCE AZZURRO 4 -5 -6 LUGLIO presso il GENOA CLUB UGO VIGNALE di VIA CAMPODONICO ?SERATE A MENU' FISSO con ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE E' gradita la PRENOTAZIONE al 0185393613 Vai su Facebook

