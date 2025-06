Saggio spettacolo ' Oltredanza' al Teatro Ambasciatori

Preparati a vivere un'esperienza unica al Teatro Ambasciatori di Catania mercoledì 2 luglio 2025, dalle 18.30 alle 23.00. Il saggio spettacolo "Oltredanza" promette emozioni, talento e passione in un evento imperdibile che celebra la danza in tutte le sue sfumature. Non perdere questa occasione di scoprire il mondo attraverso i movimenti e le storie che solo il palco può raccontare. Ti aspettiamo per lasciarti senza fiato!

Mercoledì 2 luglio 2025, a partire dalle ore 18.30 (fino alle 23.00) appuntamento al Teatro Ambasciatori di Catania con il saggio spettacolo dal titolo 'Oltredanza'. Per informazioni telefonare al numero 095 432053 o visitare il sito ufficiale del teatro (www.teatroambasciatori.com). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

