Sace e Assonat un piano ad hoc per il rilancio dei porti italiani

L'economia blu rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile dell’Italia, e Sace insieme ad Assonat hanno dato vita a un Piano ad hoc per il rilancio dei porti italiani. Con oltre 800 strutture turistiche lungo le coste e un patrimonio di opportunità di investimento, il settore della portualità turistica si configura come una vera risorsa da valorizzare. Il futuro del nostro Paese può essere scritto anche attraverso il potenziamento di queste eccellenze.

L' ECONOMIA blu è sicuramente uno dei volani del Paese. Ne sono convinte Sace e Assonat che, assieme, hanno lavorato al primo Piano nazionale per la portualità turistica. Con oltre 800 porti turistici, approdi e punti di ormeggio e 162mila posti barca lungo 7700 chilometri di costa e 15 regioni costiere, la portualità turistica italiana è un driver di crescita con opportunità di investimenti per rafforzare il proprio potenziale. Il settore della nautica e dell'economia del mare è per la prima volta protagonista di un Piano strategico nazionale che, partendo da un'analisi di scenario e di valutazione dell'adeguatezza dei posti barca e delle strutture, identifica tre direttrici di sviluppo su cui investire per la portualità turistica italiana: più strutture, competitività e sostenibilità, rafforzando l'attrattività dei porti italiani a livello internazionale.

