Sabaudia 15enne in scooter travolto e ucciso da un bus Cotral | l' impatto mentre stava svoltando per raggiungere casa

Una tragedia sconvolge Sabaudia: un ragazzo di appena 15 anni, Simone Besco, ha perso la vita in un drammatico incidente sulla strada Litoranea. Mentre stava svoltando in scooter per tornare a casa, è stato investito da un bus Cotral. Un evento che scuote la comunità e riapre il dibattito sulla sicurezza delle strade, lasciando tutti sgomenti e profondamente addolorati per questa perdita improvvisa.

Dramma nel primo pomeriggio¬†a pochi chilometri da Sabaudia, sulla strada Litoranea. Un pullman del Cotral ha travolto e ucciso un ragazzo di appena 15 anni, Simone Besco, che si trovava a bordo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Sabaudia, 15enne in scooter travolto e ucciso da un bus Cotral: l'impatto mentre stava svoltando per raggiungere casa

Tragedia a Sabaudia, quindicenne muore investito davanti casa Drammatico incidente sulla Litoranea, adolescente in scooter travolto e ucciso da un bus. Rilievi della Polizia Stradale È un adolescente di 15 anni la vittima del drammatico incidente…

