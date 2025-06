Sabato torna Shopping sotto le stelle ad Arezzo

Preparatevi, Arezzo! Sabato 5 luglio torna l’attesissima notte bianca dello shopping sotto le stelle, un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera vibrante del centro storico. Tra luci scintillanti, negozi aperti fino a tarda notte, spettacoli coinvolgenti e delizie gastronomiche, la città si trasforma in un palcoscenico di entusiasmo e convivialità. Non perdete questa magica serata dedicata allo shopping, all’intrattenimento e alla scoperta delle meraviglie aretine!

Arezzo, 30 giugno 2025 – Torna tra gli appuntamenti più attesi dell’e state aretina Shopping sotto le stelle, l a notte bianca del commercio che celebra l’inizio dei saldi estivi con un mix di acquisti, spettacoli, gusto e intrattenimento. L’edizione 2025 andrà in scena sabato 5 luglio a partire dalle ore 17, con un programma ricco di eventi che accompagneranno cittadini e turisti fino a mezzanotte tra le vie del centro storico di Arezzo. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno di Banca Popolare di Cortona e Pancar Arezzo, taglia il traguardo delle sedici edizioni e si conferma un vero classico dell’estate cittadina: oltre 300 le attività coinvolte – tra negozi, locali e pubblici esercizi – che parteciperanno con aperture straordinarie, promozioni dedicate, allestimenti e iniziative per ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato torna “Shopping sotto le stelle” ad Arezzo

In questa notizia si parla di: arezzo - sabato - shopping - sotto

5 referendum: nuovi appuntamenti ai mercati del sabato di Arezzo e San Giovanni - Il 15 maggio 2025, Arezzo si prepara a nuovi eventi per informare i cittadini sui 5 referendum in programma l'8 e 9 giugno.

SHOPPING SOTTO LE STELLE 2025 Torna l'appuntamento con la notte dello shopping Sabato 5 luglio ad Arezzo la grande notte dei saldi con i negozi aperti fino a mezzanotte E poi musica, spettacoli, intrattenimento e una serata tutta da vivere nel c Vai su Facebook

Sabato torna “Shopping sotto le stelle” ad Arezzo; Shopping sotto le stelle; Musica, emozioni e stile sotto le stelle: le Summer Nights Valdichiana Village.

Sabato torna “Shopping sotto le stelle” ad Arezzo - nella conferenza stampa di presentazione da No Sugar Please in Corso Italia 60 ad Arezzo: “Shopping sotto le stelle – spiega ... Lo riporta lanazione.it

Shopping sotto le stelle, al via ad Arezzo la grande notte dei saldi - la Nazione - Shopping sotto le stelle, al via ad Arezzo la grande notte dei saldi Oltre 300 attività commerciali saranno aperte fino a mezzanotte, ... Da lanazione.it