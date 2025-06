Ryback | Ho avuto i miei problemi con CM Punk ma non è un venduto

La scelta di CM Punk di partecipare a Night of Champions, contraddicendo le sue precedenti dichiarazioni sugli show in Arabia Saudita, ha acceso un acceso dibattito tra i fan. Dopo aver criticato gli aspetti etici e i “soldi sporchi”, il wrestler si è trovato a dover chiedere scusa ai fan sauditi, lasciando tutti con il fiato sospeso. Questa mossa dimostra come anche le star più consolidate possano trovarsi in difficoltà nel navigare tra principi e opportunità.

La scelta di CM Punk di partecipare a Night of Champions e di contraddire tutto ciò che negli anni passati ha dichiarato pubblicamente riguardo gli show della compagnia in Arabia Saudita ha certamente fatto discutere. Punk, che aveva attaccato Miz su X citando i "soldi sporchi" dell'Arabia, e in altre occasioni aveva dichiarato "Non so se andrò mai in Arabia, mi sembra un posto losco", si è dovuto scusare davanti ai fan sauditi prima del suo match contro John Cena. Per molti però non è bastato. "Non ha abbandonato i suoi valori". In sua difesa, però, è arrivata una voce inaspettata. Commentando un articolo di Brandon Thurston in cui Punk viene pesantemente criticato e bollato come un ipocrita, Ryback è intervenuto in difesa del suo ex rivale, che in passato non ha certo avuto parole tenere nei suoi confronti.

