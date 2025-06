Ryan Gosling vola nello spazio per salvare il mondo nel trailer di L' Ultima Missione | Project Hail Mary

In un mondo in cui l'impossibile diventa realtà, Ryan Gosling si prepara a solcare le stelle in "L'Ultima Missione: Project Hail Mary". Questa commedia fantascientifica, diretta dai talentuosi Christopher Miller e Phil Lord, promette di unire risate e avventure spaziali. Con il suo carisma e umorismo, Gosling affronta una missione epica per salvare il pianeta. Non perdere il primo sguardo al trailer, perché questa è solo l'inizio di un'incredibile avventura tra le stelle.

Si tratta della nuova commedia fantascientifica firmata dal duo Christopher Miller e Phil Lord, i registi di The LEGO Movie e 21 Jump Street Ryan Gosling è pronto a lasciare la Terra per un'avventura ventura nello spazio nel primo trailer di L'Ultima Missione: Project Hail Mary, che potete visualizzare comodamente di seguito. Questa commedia fantascientifica prodotta dagli Amazon MGM Studios segue Gosling, il cui personaggio fa un salto da insegnante senza pretese ad astronauta assegnato a una rischiosa missione spaziale. La star di Barbie appare al fianco di Sandra Hüller (che di recente abbiamo apprezzato in Anatomia di una caduta e La zona d'interesse), che convince il personaggio di Gosling a lanciarsi nello spazio per salvare l'umanità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ryan Gosling vola nello spazio per salvare il mondo nel trailer di L'Ultima Missione: Project Hail Mary

