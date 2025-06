Ryan gosling e i ruoli che lo rendono perfetto per star wars

Ryan Gosling e i ruoli che lo rendono perfetto per Star Wars Nel panorama cinematografico contemporaneo, la versatilità degli attori rappresenta un elemento chiave per il successo di produzioni di grande portata come la saga di Star Wars. Tra i nomi più discussi in vista del prossimo film Star Wars: Starfighter, emerge quello di Ryan Gosling. La sua capacità di interpretare ruoli diversi e la comprovata esperienza in vari generi fanno di lui un candidato credibile e potenzialmente perfetto per portare nuova energia e profondità alla galassia lontana lontana.

Variety conferma ufficialmente che Mia Goth si è unita al cast di Star Wars Starfighter, il film che vedrà Ryan Gosling protagonista. Il suo ruolo è ancora segreto ma alcuni suppongono possa essere l'antagonista. Che ne pensate di questo casting? Vai su Facebook

Mia Goth entra nel cast di STAR WARS : STARFIGHTER, andando così ad unirsi al già annunciato Ryan Gosling nel film diretto da Shawn Levy. I dettagli sul suo ruolo (e sulla trama in generale) sono tenuti al sicuro a colpi di spade laser. #Cinema Vai su X

