Russia operazione speciale contro gay e persone trans | già 101 condanne in un anno e mezzo per estremismo

In Russia, un'operazione speciale contro le persone LGBTQ ha portato a 101 condanne per estremismo in appena un anno e mezzo. Questa repressione, che prende di mira attivisti e sostenitori del movimento, mostra come il governo utilizzi strumenti giudiziari per silenziare e marginalizzare chi si batte per i diritti civili. Una realtĂ inquietante che mette in discussione i principi di libertĂ e uguaglianza nel paese.

Per parafrasare un termine utilizzato in Russia negli ultimi tre anni, si potrebbe parlare di “operazione speciale”. Stavolta ad essere colpito non è un nemico in armi di una nazione come l’Ucraina, ma una fascia di persone sgradite al governo: coloro che si ritrovano sotto la sigla Lgbtq. I tribunali russi hanno emesso 101 condanne con l’accusa di “estremismo” nei confronti di persone che avrebbero preso parte ad iniziative del “Movimento LGBT Internazionale” o per averne esposto i simboli. A rivelare la cifra è Human Right Watch che nelle scorse ore ha pubblicato un dossier. Una denuncia che arriva ad un giorno di distanza dalle tensioni che sono state registrare a Budapest in occasione del pride. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Russia, “operazione speciale” contro gay e persone trans: giĂ 101 condanne in un anno e mezzo per “estremismo”

