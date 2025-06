Ruotolo Pd | Apple conferma utenti spiati in 94 Paesi è un attacco globale alla libertà

Una rivelazione choc scuote il mondo digitale: secondo Apple, almeno 94 paesi sono stati coinvolti in un attacco spyware di portata globale, che ha compromesso la privacy di centinaia di utenti. Questo grave episodio, confermato dall'azienda stessa dopo un intervento dell'europarlamentare Pd Sandro Ruotolo, rappresenta un attacco sistemico alla libertĂ di stampa, alla democrazia e alla sicurezza dei cittadini. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa minaccia senza precedenti.

Gli utenti di almeno 94 Paesi sono finiti vittima di attacchi spyware. A confermarlo è Apple che ha risposto alla lettera inviata dall'europarlamentare Pd Sandro Ruotolo nell'ambito del caos Paragon. "Un attacco sistemico alla libertĂ di stampa, alla democrazia, alla sicurezza dei cittadini", ha commentato il dem. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruotolo: sullo spyware Apple conferma notifiche inviate in 94 Paesi, attacco alla libertĂ ; Secondo giornalista di Fanpage spiato, Ciro Pellegrino ha scoperto un attacco spyware mercenario. Ruotolo: ora il Governo spieghi.

