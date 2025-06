Ruggeri conferma l’addio all’Atalanta | ora per Juric colpo a sorpresa dalla Juve

Nel mondo del calcio, le trattative più imprevedibili alimentano l’entusiasmo dei tifosi. Ruggeri dice addio all’Atalanta con un salto sorprendente verso l’Atletico Madrid, mentre la Juventus si prepara a un colpo inaspettato dalla Serie A. Tra saluti ufficiali e incastri di mercato, il calcio si conferma un palcoscenico di sorprese continue. Ora, tutto è pronto per un nuovo capitolo: cosa riserverà il futuro a Juric e alle sue strategie?

Tra saluti già scritti e incastri di mercato, l’Atalanta prepara una mossa inaspettata. E la Juve si ritrova con una decisione da prendere in fretta (AnsaFoto) – serieanews.com Manca soltanto l’ufficialità, ma ormai si può dire che è tutto fatto. Matteo Ruggeri lascia davvero l’Atalanta e va all’Atletico Madrid. È una di quelle operazioni che sorprendono non tanto per i numeri, quanto per la traiettoria. Perché dopo il no del Milan per Theo Hernandez, in pochi si aspettavano che i Colchoneros si muovessero su un profilo così diverso, meno reclamizzato, ma evidentemente molto ben valutato da chi ha il compito di segnalare i nomi giusti a Madrid. 🔗 Leggi su Serieanews.com