Ruggeri all’Atletico l’ultimo affare Dea vivaio d’oro | oltre 200 milioni in cassa

L’Atalanta, con il suo settore giovanile da record, ha saputo trasformare il vivaio in una vera miniera d’oro, portando in campo talenti come Carnesecchi, Scalvini e Ruggeri. Questa strategia ha non solo garantito successi sportivi, ma anche un valore economico di oltre 200 milioni di euro in cassa. Nessuna squadra italiana può vantare un simile risultato, dimostrando che il talento giovanile è la chiave del successo.

L'Atalanta ha trasformato negli anni il suo settore giovanile in una miniera d'oro. Sportiva e finanziaria. La Dea, nel suo ultimo ciclo vincente, ha avuto tra i titolari dei ragazzi usciti dalla "cantera", come il portiere Marco Carnesecchi, il difensore Giorgio Scalvini e il laterale Matteo Ruggeri, oltre a Davide Zappacosta, seppur staccato anagraficamente di una decina di anni. Nessuna squadra in Italia ha vinto utilizzando tre o quattro prodotti del proprio vivaio con un minutaggio da titolari. Un successo sportivo per il club bergamasco da affiancare ad un successo finanziario ancora più impattante.

L'Atletico Madrid del Cholo è vicino a Matteo Ruggeri dell'Atalanta ?: Secondo quanto riportato dalla Spagna, il classe 2002 è in questo momento davanti rispetto agli altri candidati Robertson (Liverpool) e Digne (Aston Villa) per il ruolo di laterale sinistro.

