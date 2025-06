Rugani Juve Gazzetta | sarà lui il difensore titolare contro il Real Madrid! Svelate le scelte di Tudor | tutti gli ultimi aggiornamenti

In attesa della grande sfida tra Juventus e Real Madrid, le scelte di mister Tudor assumono un ruolo cruciale. Secondo la Gazzetta, Rugani sarà il difensore titolare, pronto a guidare la linea difensiva bianconera negli ottavi del Mondiale per Club. Con questa decisione, Juventus punta sulla solidità e sull’esperienza del difensore per affrontare al meglio una delle sfide più importanti dell’anno. Riuscirà Rugani a fare la differenza?

Rugani Juve (Gazzetta): sarà lui il difensore titolare contro il Real Madrid: ecco le scelte di mister Tudor. Definite le scelte in difesa per la sfida della Juve contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sarà Rugani a sostituire Gatti, che oggi non si è allenato a causa febbre, nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Al suo esordio dopo il ritorno in bianconero, sarà assistito da Kalulu e Kelly davanti a Di Gregorio. Sulla fascia dovrebbe esserci nuovamente Alberto Costa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com